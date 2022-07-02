Muğla'da ağaca takılan yamaç paraşütçüsünü itfaiye kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tekli uçuş yapan ve ağaca takılan yamaç paraşütü pilotu Utku Cen Onar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yamaç paraşütçüsü Utku Cem Onar, Muğla'nın turistik Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre yükseklikteki pistinden tekli uçuş yaptı.

Belcekız Plajı'ndaki piste inmek isteyen Onar, Kumburnu Plajı otoparkında ağaca takılarak mahsur kaldı.

Kurtarılan paraşütçünün sağlık durumu iyi

DHA'nın haberine göre, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince merdivene alınarak kurtarılan Onar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





