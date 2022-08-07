Muğla'da ağustos yağmuru fırtınaya neden oldu

Muğla'da ağustos yağmuru fırtınaya neden oldu

Ağustos ayında yağan fırtınalı yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. 1 saat süren şiddetli yağışın ardından güneş yüzünü gösterdi.

Yurt genelinde yaz mevsiminin kavurucu sıcakları yaşanırken, Muğla'da yaz yağmuru korkuya neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bir gün önce yapılan uyarının ardından kent şiddetli yağmura teslim oldu.

1 saat sürdü

Öğle saatlerinde başlayan yağmur, ilk saatlerde fırtına ile birlikte etkili oldu ve 1 saat sürdü.

Vatandaşlar şiddetli yağışın ardından zor anlar yaşarken sahillerdeki sakinlik dikkat çekti.

Muğla'da ağustos yağmuru fırtınaya neden oldu VİDEO

Güneş yüzünü gösterdi

İHA'nın aktarımına göre; Hava sıcaklığının 30 derece olarak ölçüldüğü Menteşe ilçesinde sağanak yağış sonrası güneş yüzünü tekrar gösterdi.