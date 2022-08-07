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    Muğla'da ağustos yağmuru fırtınaya neden oldu

    Ağustos ayında yağan fırtınalı yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. 1 saat süren şiddetli yağışın ardından güneş yüzünü gösterdi.
    • 07.08.2022 - 16:49
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 16:51
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    Muğla'da ağustos yağmuru fırtınaya neden oldu

    Yurt genelinde yaz mevsiminin kavurucu sıcakları yaşanırken, Muğla'da yaz yağmuru korkuya neden oldu.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bir gün önce yapılan uyarının ardından kent şiddetli yağmura teslim oldu.

    1 saat sürdü

    Öğle saatlerinde başlayan yağmur, ilk saatlerde fırtına ile birlikte etkili oldu ve 1 saat sürdü.

    Vatandaşlar şiddetli yağışın ardından zor anlar yaşarken sahillerdeki sakinlik dikkat çekti.

    Muğla'da ağustos yağmuru fırtınaya neden oldu VİDEO

    Muğla da ağustos yağmuru fırtınaya neden oldu #1

    Güneş yüzünü gösterdi

    İHA'nın aktarımına göre; Hava sıcaklığının 30 derece olarak ölçüldüğü Menteşe ilçesinde sağanak yağış sonrası güneş yüzünü tekrar gösterdi.

    Muğla da ağustos yağmuru fırtınaya neden oldu #2

    Muğla da ağustos yağmuru fırtınaya neden oldu #3


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