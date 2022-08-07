Muğla'da ağustos yağmuru fırtınaya neden oldu
Ağustos ayında yağan fırtınalı yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. 1 saat süren şiddetli yağışın ardından güneş yüzünü gösterdi.
- 07.08.2022 - 16:49
- Güncelleme : 07.08.2022 - 16:51
Yurt genelinde yaz mevsiminin kavurucu sıcakları yaşanırken, Muğla'da yaz yağmuru korkuya neden oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bir gün önce yapılan uyarının ardından kent şiddetli yağmura teslim oldu.
1 saat sürdü
Öğle saatlerinde başlayan yağmur, ilk saatlerde fırtına ile birlikte etkili oldu ve 1 saat sürdü.
Vatandaşlar şiddetli yağışın ardından zor anlar yaşarken sahillerdeki sakinlik dikkat çekti.
Muğla'da ağustos yağmuru fırtınaya neden oldu VİDEO
Güneş yüzünü gösterdi
İHA'nın aktarımına göre; Hava sıcaklığının 30 derece olarak ölçüldüğü Menteşe ilçesinde sağanak yağış sonrası güneş yüzünü tekrar gösterdi.