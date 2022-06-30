Petrol
111.91
-0.23%
Euro
17.3585
-0.17%
Dolar
16.6402
0.01%
Altın
973.39
0.04%
Borsa
2402
-3.55%
Bitcoin
338.094
-1.15%
BTXN Coin
6.73
-5.47%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C

    Muğla'da ahırda yangın çıktı: 8 hayvan zarar gördü

    Fethiye'de sebebi bilinmeyen bir şekilde ahırın içerisindeki bir araçta meydana gelen yangın kısa sürede büyüdü. Ekiplerin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı.
    • 30.06.2022 - 03:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da ahırda yangın çıktı: 8 hayvan zarar gördü

    Muğla Fethiye'de Yeşil Üzümlü Mahallesi Orta Kuyu Caddesi üzerindeki bir ahır içerisindeki ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Alevler ahırı sardı

    Araçtan çıkan alevler ahırda bulunan samanlara sıçrayınca yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Muğla'da ahırda yangın çıktı: 8 hayvan zarar gördü - Video

    Muğla da ahırda yangın çıktı: 8 hayvan zarar gördü #1

     

    Ekipler müdahale etti

    İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

    Muğla da ahırda yangın çıktı: 8 hayvan zarar gördü #2

    8 hayvan zarar gördü

    Ekiplerin hummalı çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ahırda bulunan araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, 8 hayvan da alevlerden zarar gördü.

    İHA'nın haberine göre, hayvanlara ilk müdahaleleri ekipler tarafından yapılırken, yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Muğla da ahırda yangın çıktı: 8 hayvan zarar gördü #3

    Muğla da ahırda yangın çıktı: 8 hayvan zarar gördü #4

    Muğla da ahırda yangın çıktı: 8 hayvan zarar gördü #5


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanın!
    Tesla

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanın!

    Fuat Oktay'dan terörle mücadele mesajı
    Gündem

    Fuat Oktay'dan terörle mücadele mesajı

    Survivor All Star 2022'de finale doğru! Yarı finalde hangi isimler var?
    Medya

    Survivor All Star 2022'de finale doğru! Yarı finalde hangi isimler var?

    Görüş Bildir