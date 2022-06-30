Fethiye'de sebebi bilinmeyen bir şekilde ahırın içerisindeki bir araçta meydana gelen yangın kısa sürede büyüdü. Ekiplerin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı.

Muğla Fethiye'de Yeşil Üzümlü Mahallesi Orta Kuyu Caddesi üzerindeki bir ahır içerisindeki ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler ahırı sardı

Araçtan çıkan alevler ahırda bulunan samanlara sıçrayınca yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Muğla'da ahırda yangın çıktı: 8 hayvan zarar gördü - Video

Ekipler müdahale etti

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

8 hayvan zarar gördü

Ekiplerin hummalı çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ahırda bulunan araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, 8 hayvan da alevlerden zarar gördü.

İHA'nın haberine göre, hayvanlara ilk müdahaleleri ekipler tarafından yapılırken, yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.