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    Muğla'da akaryakıt hırsızları çaldıkları 600 litre mazotla yakalandı

    Muğla Köyceğiz'de iş makinelerinden 600 litre mazot çalan hırsızlar, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.
    • 15.09.2022 - 18:03
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 18:04
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    Muğla'da akaryakıt hırsızları çaldıkları 600 litre mazotla yakalandı

    Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Gelişim Mahallesi Yangı Deresi içerisinde açıktan akaryakıt hırsızlığı yapıldığı tespit edildi.

    600 litre mazotla yakalandılar

    Olayda kullanıldığı tespit edilen araç ve şüpheli şahıslar, yapılan araştırmalar ve takip sonucu Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 31 AFU 816 plakalı araç içerisinde yakalandı.

    Şüphelilerden 2'si tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, yakalanan şüpheliler G.Ç., M.Ç., A.P. ve M.K. gözaltına alındı. İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden G.Ç ve M.Ç isimli şahıslar tutuklanırken, A.P ve M.K isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Muğla da akaryakıt hırsızları çaldıkları 600 litre mazotla yakalandı #1

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