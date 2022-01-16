Muğla'da alkollü sürücü önce saksıya, ardından park halindeki araçlara çarptı

Muğla'da alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı araç, önce yol kenarındaki saksılara, ardından 2 araca çarptıktan sonra yolun ortasındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi Emek Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, alkollü olduğu iddia edilen sürücü, kullandığı 48 AV 038 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ÖNCE SAKSILARA SONRA PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI

Alkollü sürücü, otomobiliyle Menteşe Belediyesi tarafından yolun kenarına yerleştirilen iki saksıya, ardından park halindeki 2 araca çarparken, yolun ortasındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

SÜRÜKLENEN SAKSI BİR ARACA DAHA ZARAR VERDİ

Sürücünün olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. Kazada yaralanan olmadı. Ayrıca sürüklenen saksı 48 T 0031 plakalı otomobile de zarar verdi. Tek taraflı kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.