Muğla'da içerisinde 24 kaçak göçmenin olduğu kamyonet polisin şüphesini çekti. Avrupa'ya geldiklerini sanıp aniden araçtan inen kaçak göçmenlerin etrafa koşuşturması ise kameraya yansıdı.

Avrupa'ya gitmek için çeşitli yolları deneyen kaçak göçmenler son olarak, "Banker Bilo" filmini aratmayan bir olayla karşı karşıya kaldı.

Marmaris'te İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 19.00 sıralarında üzeri branda ile kapalı bir kamyonetin şüpheli hareketler sergilediği ihbarı üzerine harekete geçti.

Araçtan inip kaçıştılar

Polis, kent güvenlik kameralarından Cumhuriyet Caddesi Siteler Mahallesi’nde 45 H 2807 plakalı kamyonetin arkasından inen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kişilerin hızlıca koşarak uzaklaştığını tespit etti.

Muğla'da Avrupa'ya geldiklerini sanan kaçak göçmenler polise yakalandı - Video







Avrupa hayalleri kısa sürdü

Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını tutarak, 3’ü kadın, 5’ü çocuk toplam 24 kişiyi yakaladı. Avrupa hayali kısa süren kaçak göçmenler, sağlık kontrolü ve kimlik tespiti yapılmasının ardından Yabancılar Şubesi’ne teslim edildi.





2 kişi gözaltına alındı

İHA'nın haberine göre kaçan kamyonet ise yaklaşık 100 metre ileride durduruldu. Kamyonetin İzmir’de hurda malzeme toplama ve taşıma işlerinde kullanıldığı belirlendi. Aracın sahibi ve sürücüsü olan R.K. (23) ile ona yardım eden Filistin uyruklu Omar S.M. Yahya (26) "insan kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı.

Avrupa'ya geldiklerini sandılar

İlginç olaydan geriye kamyonetin branda ile örtülü kasasına 40 derece sıcakta balık istifi doldurulmuş 24 kişinin Avrupa’ya geldiklerini zannederek sokaklara dağılma anının görüntüleri kaldı.



