Petrol
96.58
0.15%
Euro
18.2974
0.00%
Dolar
17.9331
-0.09%
Altın
1.031
0.02%
Borsa
2795
0.00%
Bitcoin
429.395
2.57%
BTXN Coin
7.64
-1.79%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 26 C
    Muğla'da Avrupa'ya geldiklerini sanan kaçak göçmenler polise yakalandı

    Muğla'da Avrupa'ya geldiklerini sanan kaçak göçmenler polise yakalandı

    Muğla'da içerisinde 24 kaçak göçmenin olduğu kamyonet polisin şüphesini çekti. Avrupa'ya geldiklerini sanıp aniden araçtan inen kaçak göçmenlerin etrafa koşuşturması ise kameraya yansıdı.
    • 09.08.2022 - 01:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Avrupa'ya gitmek için çeşitli yolları deneyen kaçak göçmenler son olarak, "Banker Bilo" filmini aratmayan bir olayla karşı karşıya kaldı.

    Marmaris'te İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 19.00 sıralarında üzeri branda ile kapalı bir kamyonetin şüpheli hareketler sergilediği ihbarı üzerine harekete geçti.

    Araçtan inip kaçıştılar

    Polis, kent güvenlik kameralarından Cumhuriyet Caddesi Siteler Mahallesi’nde 45 H 2807 plakalı kamyonetin arkasından inen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kişilerin hızlıca koşarak uzaklaştığını tespit etti.

    Muğla'da Avrupa'ya geldiklerini sanan kaçak göçmenler polise yakalandı - Video

    Muğla da Avrupa ya geldiklerini sanan kaçak göçmenler polise yakalandı #1

    Avrupa hayalleri kısa sürdü

    Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını tutarak, 3’ü kadın, 5’ü çocuk toplam 24 kişiyi yakaladı. Avrupa hayali kısa süren kaçak göçmenler, sağlık kontrolü ve kimlik tespiti yapılmasının ardından Yabancılar Şubesi’ne teslim edildi.

    Muğla da Avrupa ya geldiklerini sanan kaçak göçmenler polise yakalandı #2

    2 kişi gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre kaçan kamyonet ise yaklaşık 100 metre ileride durduruldu. Kamyonetin İzmir’de hurda malzeme toplama ve taşıma işlerinde kullanıldığı belirlendi. Aracın sahibi ve sürücüsü olan R.K. (23) ile ona yardım eden Filistin uyruklu Omar S.M. Yahya (26) "insan kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı.

    Muğla da Avrupa ya geldiklerini sanan kaçak göçmenler polise yakalandı #3

    Avrupa'ya geldiklerini sandılar

    İlginç olaydan geriye kamyonetin branda ile örtülü kasasına 40 derece sıcakta balık istifi doldurulmuş 24 kişinin Avrupa’ya geldiklerini zannederek sokaklara dağılma anının görüntüleri kaldı.

    Muğla da Avrupa ya geldiklerini sanan kaçak göçmenler polise yakalandı #4

    Muğla da Avrupa ya geldiklerini sanan kaçak göçmenler polise yakalandı #5


    İlginizi Çekebilir

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Hayvanseverlerin ilgilendiği kedinin karnından tümör çıktı
    3. Sayfa

    Hayvanseverlerin ilgilendiği kedinin karnından tümör çıktı

    Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs kaza geçirdi: 16 yaralı
    3. Sayfa

    Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs kaza geçirdi: 16 yaralı

    Görüş Bildir