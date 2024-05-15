Muğla'da azgın dalgalar arasında yüzdüler Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Muğla'da hava sıcaklığının 25, deniz suyunun 22 derece dolayında seyretmesi ile vatandaşlar yaz sezonunu açtı.

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İHA

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde deniz adeta köpürdü. Gökova Körfezi'nin ünlü rüzgarı 'Deli Mehmet'in etkisiyle Akyaka sahilinde denizden karaya vuran dalgalara rağmen, vatandaşlar tehlikeyi umursamadan yüzmeye devam etti.

Dev dalgalara aldırmadan denizde yüzdüler

Gökova Körfezi'nde sert esen rüzgara rağmen çok sayıda vatandaş, denizde yüzmeyi tercih etti. Sahilden 150-200 metre açıkta insan boyunu geçmeyen derinlik nedeniyle sert esen rüzgar ve dev dalgalara aldırış etmeyen vatandaşlar, saatlerce denizde kalmayı ve dalgalarla adeta dans etmeyi tercih etti.

"Ciddi bir rüzgar var ama deniz alçak"

Sert esen rüzgar ve dalgalara rağmen denizde yüzen bir vatandaş, şunları söyledi:



Yaz sezonunu açmış bulunmaktayız. Mayıs ayındayız. Akyaka’da güneşli bir hava var bugün. Ciddi bir rüzgar var ama sıkıntı vermiyor deniz seviyesi alçak oluğu için burada. Girenler giriyor. Keyifli vakit geçiriyor herkes. Turistler de bir yandan gelmeye başlamış ve kalabalık artıyor gün geçtikçe. Hafta sonları çok yoğun oluyor. Hafta içi geldik biz yoğunluk biraz daha az olsun diye.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)