Muğla'da balık çiftliğinde büyük yangın

Türkiye'nin balık sektöründe ihracat birincisi ve vergi rekortmeni olan balık çiftliği, çıkan yangında küle döndü.

Milas-Bodrum karayolu Kemikler mahallesinde bulunan Kılıç Holding'e ait balık fabrikasında akşam saatlerinden yangın çıktı.

İhracat birincisi ve vergi rekortmeni fabrika küle döndü

İHA'nın haberine göre; Türkiye’de sektöründe ihracat lideri olan ve vergi rekortmenliği bulunan holdingin balık fabrikasından çıkan yangın bir anda büyüdü. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri yangını söndürmekte güçlük çekti. Alev topuna dönen fabrikanın yaklaşık 100 m2 sandviç panellli kapalı alanı tamamen küle döndü.

Can kaybı yok, 1 milyon liradan fazla zarar var

3 saatlik söndürme çalışmasının ardından alevler kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmazken fabrikanın zararının 1 milyonu lirayı aştığı öğrenildi. Küle dönen fabrikada tamamen metal yığınına döndü.

Söndürücü sensörler yok

Yangın söndürücü sensörlerin olmadığı öğrenilen yangında ihmalkarlığın olup olmadığı ise araştırılıyor.

Yangının çıkış nedeni elektrik arızası

İlk belirlemelere göre yanının çıkış nedenini elektrik kontağından olduğu bildirildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor