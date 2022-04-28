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    Muğla'da balık çiftliğinde büyük yangın

    Muğla'da balık çiftliğinde büyük yangın

    Türkiye'nin balık sektöründe ihracat birincisi ve vergi rekortmeni olan balık çiftliği, çıkan yangında küle döndü.
    • 28.04.2022 - 04:49
    • Güncelleme : 28.04.2022 - 04:57
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    Milas-Bodrum karayolu Kemikler mahallesinde bulunan Kılıç Holding'e ait balık fabrikasında akşam saatlerinden yangın çıktı.

    İhracat birincisi ve vergi rekortmeni fabrika küle döndü

    İHA'nın haberine göre; Türkiye’de sektöründe ihracat lideri olan ve vergi rekortmenliği bulunan holdingin balık fabrikasından çıkan yangın bir anda büyüdü. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri yangını söndürmekte güçlük çekti. Alev topuna dönen fabrikanın yaklaşık 100 m2 sandviç panellli kapalı alanı tamamen küle döndü.

    Muğla da balık çiftliğinde büyük yangın #1

    Can kaybı yok, 1 milyon liradan fazla zarar var

    3 saatlik söndürme çalışmasının ardından alevler kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmazken fabrikanın zararının 1 milyonu lirayı aştığı öğrenildi. Küle dönen fabrikada tamamen metal yığınına döndü.

    Muğla da balık çiftliğinde büyük yangın #2

    Söndürücü sensörler yok

    Yangın söndürücü sensörlerin olmadığı öğrenilen yangında ihmalkarlığın olup olmadığı ise araştırılıyor.

    Muğla da balık çiftliğinde büyük yangın #3

    Yangının çıkış nedeni elektrik arızası

    İlk belirlemelere göre yanının çıkış nedenini elektrik kontağından olduğu bildirildi.

    Yangınla ilgili soruşturma sürüyor

    Muğla da balık çiftliğinde büyük yangın #4

    Muğla da balık çiftliğinde büyük yangın #5

    Muğla da balık çiftliğinde büyük yangın #6

    Muğla da balık çiftliğinde büyük yangın #7

    Muğla da balık çiftliğinde büyük yangın #8


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