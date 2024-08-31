Muğla'da balıkçılar oltayla 317 kilogramlık orkinos yakaladı Bodrum ilçesinden denize açılan balıkçıların oltasına Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 317 kilogram ağırlığında dev orkinos takıldı. Orkinos, 4 saat 45 dakika mücadele ile denizden çıkarıldı.

DHA

Muğla'nın Güvercinlik ilçesinden dün denize açılan 35 yaşındaki Gökhan Aşık ve iki arkadaşı, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında avlandıkları sırada oltalarına dev bir orkinos takıldı.

5 SAATTE DENİZDEN ÇIKARDILAR

Sabah saat 09.30'da başlayan mücadele, 4 saat 45 dakika sürdü. Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki orkinos, balıkçılar tarafından tekneye çekilemeyince kuyruğundan bağlanarak Güvercinlik Koyu'na getirildi.

DEV ORKİNOS 317 KİLO

Vinç yardımıyla denizden çıkarılan orkinos, tartıldığında 317 kilogram geldi. Dev orkinos, Gökhan Aşık ve arkadaşları tarafından çevre sakinleri ile paylaşıldı.

"BUGÜNLERDE BÖLGEDE ÇOK BÜYÜK ORKİNOSLAR VAR"

Aşık, "Bugünlerde bölgede çok büyük orkinoslar var. Daha önce bu kadar büyük bir balık yakalamamıştık" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)