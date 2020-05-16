Muğla'da balkonda kilitli kalan bebek kurtarıldı

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Bir saate yakın balkonda kilitli kalan 1 yaşındaki bebek, itfaiye ekiplerince kurtarılırken, saatler sonra balkona gelen anneye, bebek teslim edildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde bir iş yerinin üstündeki daireden ağlama sesleri geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar, bir yaşlarındaki bebeğin balkonda kilitli kaldığını fark etti.

Bölgede çalışan belediye işçileri ve vatandaşlar, daire ziline basarak ve bağırarak anneye ulaşmaya çalıştı.

KÜÇÜK BEBEK, İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI

Ağlamaktan fenalaşan bebeğin, annesine ulaşamayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, bir saat balkonda kilitli kalan çocuğu kurtarmak için sepetli araç yardımıyla balkona çıktı.

Bebeği kucağına alarak sakinleştiren itfaiye eri daha sonra camlara vurarak anneye seslendi.

Küçük bebek 1 saat balkonda ağladı

BEBEK, ANNEYE TESLİM EDİLDİ

Uzun bir süre sonra itfaiye erinin sesini duyarak balkona gelen anneye, küçük bebek teslim edildi.

İtfaiye ekipleri bölgeden ayrıldı.

"AİLENİN DUYARSIZLIĞINA BAK"

Çocuğun balkonda mahsur kaldığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşlar, “Ailenin duyarsızlığına bak. Seslerden Bütün Datça uyandı, anneden haber” yok diyerek tepki gösterdi.

Annenin sorumsuzluğu ise pes dedirtti.