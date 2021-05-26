Muğla'da beton elektrik direğine çarpan otomobil iki parça oldu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 16 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, kaldırımdaki beton elektrik direğine çarpıp, iki parçaya ayrıldı. Kazada, sürücü ile yanındaki arkadaşı yaralandı.

Saat 12.30 sıralarında Ortaca- Dalyan karayolunda meydana gelen olayda, Ortaca'dan Dalyan Mahallesi yönüne seyir halinde olan 42 B 0838 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kemaliye Mahallesi'nde kontrolden çıktı.

OTOMOBİL İKİ PARÇAYA AYRILDI

Savrulan otomobil kaldırımdaki beton elektrik direğine çarpıp, iki parçaya ayrıldı. Kazada ehliyetsiz otomobil sürücüsü M.G. ve arkadaşı A.A. (16) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Sağlık ekibi tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, Ortaca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.













