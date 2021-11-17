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Muğla'da bir kadın, yanan otomobili gözyaşları içinde izledi

Muğla'da bir kadın, yanan otomobili gözyaşları içinde izledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir araç seyir halindeyken yanmaya başladı. Otomobilin içinde yolcu olarak bulunan bir kadın, aracın söndürülmesini gözyaşlarıyla izledi.