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    Muğla'da bir kadın, yanan otomobili gözyaşları içinde izledi

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir araç seyir halindeyken yanmaya başladı. Otomobilin içinde yolcu olarak bulunan bir kadın, aracın söndürülmesini gözyaşlarıyla izledi.
    • İHA
    • 17.11.2021 - 00:55
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    Muğla'da bir kadın, yanan otomobili gözyaşları içinde izledi

    Muğla'nın Turgutreis ilçesinden Bodrum istikametine seyreden ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu 58 ACF 637 plakalı otomobil, yanmaya başladı. Otomobil sürücüsü yangını fark edince aracı durdurdu.

    ARACIN SÖNDÜRÜLME ÇALIŞMALARINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

    Yangın esnasında bölgeden geçen özel bir firmaya ait tankerle yangına müdahale edildi. Yardım istenmesi üzerine bölgeye gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de yanan aracı söndürme çalışması yaptı.

    Otomobilde yolcu olarak bulunduğu öğrenilen kadın ise kaldırım üzerinde oturarak çalışmaları gözyaşları içerisinde takip etti.

    Muğla da bir kadın, yanan otomobili gözyaşları içinde izledi #1

    ARAÇTA BÜYÜK ÇAPLI HASAR OLUŞTU

    Ekiplerin çalışması sonucu otomobildeki yangın söndürüldü. Aracın büyük çapta hasar aldığı görüldü.

    Muğla da bir kadın, yanan otomobili gözyaşları içinde izledi #2

    Muğla da bir kadın, yanan otomobili gözyaşları içinde izledi #3

    Muğla da bir kadın, yanan otomobili gözyaşları içinde izledi #4

    Muğla da bir kadın, yanan otomobili gözyaşları içinde izledi #5

    Muğla da bir kadın, yanan otomobili gözyaşları içinde izledi #6

    Muğla da bir kadın, yanan otomobili gözyaşları içinde izledi #7

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