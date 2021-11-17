Muğla'da bir kadın, yanan otomobili gözyaşları içinde izledi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir araç seyir halindeyken yanmaya başladı. Otomobilin içinde yolcu olarak bulunan bir kadın, aracın söndürülmesini gözyaşlarıyla izledi.
- İHA
- 17.11.2021 - 00:55
Muğla'nın Turgutreis ilçesinden Bodrum istikametine seyreden ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu 58 ACF 637 plakalı otomobil, yanmaya başladı. Otomobil sürücüsü yangını fark edince aracı durdurdu.
ARACIN SÖNDÜRÜLME ÇALIŞMALARINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ
Yangın esnasında bölgeden geçen özel bir firmaya ait tankerle yangına müdahale edildi. Yardım istenmesi üzerine bölgeye gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de yanan aracı söndürme çalışması yaptı.
Otomobilde yolcu olarak bulunduğu öğrenilen kadın ise kaldırım üzerinde oturarak çalışmaları gözyaşları içerisinde takip etti.
ARAÇTA BÜYÜK ÇAPLI HASAR OLUŞTU
Ekiplerin çalışması sonucu otomobildeki yangın söndürüldü. Aracın büyük çapta hasar aldığı görüldü.