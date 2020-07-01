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    Muğla'da bir öğretmen uyuşturucu satarken yakalandı

    Marmaris ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • İHA
    • 01.07.2020 - 22:13
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    Muğla'da bir öğretmen uyuşturucu satarken yakalandı #1

    Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda S.Z.B. isimli öğretmen satış yaparken narkotik ekiplerince suçüstü yakalandı.

    Şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğine bağlı ekipler tarafından uzun süredir takipte olan ve suçüstü yakalanan öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    DAHA ÖNCE İŞİNE SON VERİLMİŞ

    Fen bilgisi öğretmeni S.Z.B’nin daha önce özel bir okulda öğretmenlik yaptığı fakat davranışlarından ve kötü alışkanlıklarının tespit edildikten sonra işine son verildiği öğrenildi.

    Muğla'da bir öğretmen uyuşturucu satarken yakalandı #2


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