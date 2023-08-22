Muğla'da bronz heykelin çalınan başı bulundu Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen festivaldeki sergide sanatçı Ender Güzey'e ait ve 50 bin euro değerinde olan bronz heykelin başı çalındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde gölde bulunan baş, sanatçıya teslim edildi.

DHA Her yıl binlerce flamingonun barındığı Tuzla Sulak Alanı'na ev sahipliği yapan Milas'ın Boğaziçi Mahallesi'nde 18- 20 Ağustos tarihleri arasında Bargilya Kültür, Sanat ve Turizm Festivali yapıldı. Bodrum'da yaşayan Ressam ve heykeltıraş Ender Güzey ile sanatçı arkadaşları da festival kapsamında 'Kuşlar' isimli bir sergi açtı. Heykelin başı çalındı Sergide yer alan Güzey'e ait 30 kilogram ağırlığındaki bronz heykelin başı ve heykelin diğer parçası sarkaçlar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dün gece saatlerinde çalındı. Sabah sergi alanına giden Güzey, hırsızlığı jandarma ekiplerine bildirdi. Gölde bulundu Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalınan 50 bin euro değerindeki heykelin parçalarını bulmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda, ekiplerce çalınan parçaların baş kısmı gölde bulundu. Bulunan parça sanatçı Ender Güzey’e teslim edildi. Diğer parçaların bulunması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.