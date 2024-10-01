Haberler



İç Haber



Muğla'da cenaze aracı ile minibüs çarpıştı

Muğla'da cenaze aracı ile minibüs çarpıştı Köyceğiz-Gökova kavşağında Fethiye'den Muğla Adli Tıp Kurumu'na hareket eden cenaze aracı ile bir minibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.