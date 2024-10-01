Muğla'da cenaze aracı ile minibüs çarpıştı

İHA
Muğla'da Köyceğiz-Gökova kavşağı arasında trafik kazası meydana geldi...
CENAZE ARACI İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI
Fethiye’den Muğla Adli Tıp Kurumu’na hareket eden 48 NU 262 plakalı cenaze aracı Ula Kızılağaç mevkiine geldiğinde 19 ACD 382 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışma sonrası cenaze aracı yan yattı.
İKİ KİŞİ HAFİF YARALANDI
Kazada cenaze aracında bulunan bir kişi ve minibüsteki iki kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile sağlık kuruluşlarına sevk edilirken, Adli Tıp Kurumu’na gönderilen cenaze başka bir araç ile Yerkesik Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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