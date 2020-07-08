Kıyılara yapılan izinsiz müdahalelerin önüne geçecek olan "Denizden Bakış" projesi hayata geçti.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki kıyı ihlalleri ve izinsiz, kaçak müdahaleler, artık deniz altından da önlenebilecek.

"Doğa Takımı" kapsamında oluşturulan "Denizden Bakış" projesi, belediye ve Bodrum Kent Konseyi iş birliğinde kuruldu.

Kıyıları hava, kara ve denizden takip edecek olan ekipte, Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol, Çevre Koruma ve Kontrol, Emlak ve İstimlak Müdürlükleri ile Özel Kalem Müdürlüğü'nden personel yer alıyor.

ÜSTTE DRONE, ALTTA DALGIÇLAR ÇALIŞIYOR

Denizden drone ile görüntülemeler yapılırken, dalgıçlar da her noktadan deniz altı kıyılarını fotoğraflıyor. Plajlarda doğal kumun dışında kullanılan malzeme varsa analiz için örnek alınıyor.

DOĞA İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Aras, kıyıların denetimiyle ilgili başlatılan çalışmanın, ilçenin doğası ve ekolojisini korumak adına önemli bir adım olduğunu belirtti.

"TEK TEK TESPİT EDECEĞİZ"

Çalışma sonucunda elde edilecek verilerin ilgili tüm kurumlarla paylaşılacağını, belediyenin sorumluluk alanında kalan bölgelerde de gerekli işlemlerin başlatılacağını aktaran Aras, şunları kaydetti:

"Denizden denetim, tüm kıyılara ulaşmak ve aynı zamanda denizin altında olup biteni de görmek açısından çok önemliydi. Nitekim, henüz iki bölgede tetkik yapmamıza rağmen inanılmaz görüntülerle karşılaştık. Bodrum'un 280 kilometre uzunluğundaki kıyılarına yapılan kaçak müdahaleleri, sahile dökülen kumları ve denize yapılan dolgu, mahmuz gibi müdahaleleri tek tek tespit edeceğiz."

Muğla'da deniz altından kıyı denetimi başladı - VİDEO



İBRETLİK GÖRÜNTÜLER

Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz da bugüne kadar su altında gerçekleştirdikleri tespitlerde çok çarpıcı ve ibretlik görüntülere ulaştıklarını vurguladı.

Proje kapsamında çalışmaların hafta sonu Yalıkavak-Turgutreis arasında gerçekleştirileceği öğrenildi.