Muğla'da depremzede vatandaşı dolandırdılar Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası depremzede vatandaşların barınma ihtiyacı için sahte konteyner ilanı vererek çok sayıda depremzede vatandaşı dolandıran şüpheli, polis tarafından yakalandı.

İHA Türkiye, tarihinin en büyük felaketiyle mücadele verirken, aynı zamanda çeşitli provokasyonlara maruz kalıyor. Deprem bölgelerindeki dükkanların yağmalanmasından, yardım tırlarının önünü kesen şahıslara kadar birçok olaya şahit olundu. Muğla'da ekipler, sosyal medya ve internet üzerinden sahte satılık konteyner ilanı vererek depremzedelerin dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Sahte konteyner ilanıyla milyonlarca lira dolandırdı Sanal ortamda sahte konteyner ilanı vererek deprem bölgesindeki vatandaşlardan kaparo adı altında milyonlarca liralık dolandırıcılık olayına adı karışan Kenan T. (31) isimli şüphelinin Bilişim Sistemleri Aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık suçundan 17 adet aranma kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Yakalandı Şüpheli Kenan T., Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonrası Menteşe ilçesinde yakalandı. Şüpheli Kenan T. emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk edildi.