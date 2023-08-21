Muğla'da düzenlenen festivalde bronz bir heykelin başı çalındı Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen Bargilya Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'ndeki 'Kuşlar' isimli sergide yer alan sanatçı Ender Güzey'e ait bronz heykelin başı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Bronz heykelin 50 bin euro değerinde olduğu belirtildi.

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DHA

Muğla'da sıradışı bir olay yaşandı..

Her yıl binlerce flamingonun barındığı Tuzla Sulak Alanı'na ev sahipliği yapan Milas'ın Boğaziçi Mahallesi'nde 18- 20 Ağustos tarihleri arasında Bargilya Kültür, Sanat ve Turizm Festivali yapıldı.

Bodrum'da yaşayan Ressam ve heykeltıraş Ender Güzey ile sanatçı arkadaşları da festival kapsamında 'Kuşlar' isimli bir sergi açtı.

Bronz heykelin başını çaldılar

Sergide yer alan Güzey'e ait 30 kilogram ağırlığındaki bronz heykelin başı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dün gece saatlerinde çalındı. Sabah sergi alanına giden Güzey, hırsızlığı jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler, heykelin başını çalan kimliği belirsiz kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Heykelin değeri 50 bin euro

Güzey, bronz heykelin 50 bin euro değerinde olduğunu belirtti.

"Hurdacıya satılmasından korkuyorum"

Heykelin parçalarının hurdacılara satılmasından korktuğunu da belirten Güzey, şunları söyledi: