Muğla'da evde ürettiği cinsel içerikli sahte hapları internetten satan kişi yakalandı

Muğla Fethiye'de cinsel içerikli 5 bin 614 adet sahte hap ele geçirildi. Evinde ürettiği hapları sosyal medya üzerinden satan 'Gölge' lakaplı Y.A., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilüzümlü Mahallesinde oturan 'Gölge' lakaplı Y.A.'nın cinsel içerikli hapların üretimi, paketlemesi ve sosyal medya aracılığı ile satışını yaptığı bilgisine ulaştı.

ŞÜPHELİNİN EVİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirlikleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelinin evine operasyon düzenledi.

CİNSEL İÇERİKLİ 5 BİN 614 SAHTE HAP ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramada cinsel içerikli 5 bin 614 adet sahte hap, 1 paketleme makinesi ve ambalajlamada kullanılan sahte bandrol ile etiket ele geçirildi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Y.A., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.