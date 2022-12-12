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    Muğla'da evinden kedi ve köpek ölüsü çıktı: Akıl hastanesine sevk edildi

    Muğla'da evinden 5 kamyona yakın hurda ve birikmiş çöp ile hayvan cesetleri çıkan yaşlı kadın akıl hastanesine sevk edildi.
    • 12.12.2022 - 02:22
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 02:29
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    Muğla'da evinden kedi ve köpek ölüsü çıktı: Akıl hastanesine sevk edildi

    Muğla’nın Marmaris ilçesinde  dün gece saatlerinde komşuların hem köpek seslerinden hem de evin civarından gelen kokulardan 112 hattını araması üzerine ortaya çıkmıştı.

    Evinden hayvan ölüleri ve 40'tan fazla canlı hayvan çıktı

    Armutalan Mahallesi 415 Sokak'taki eve gelen polisler savcılık kararı ile aldıkları izin ile arama yaptı. Aramada onlarca hayvan ölüsü ile 40'tan fazla canlı hayvan bulunmuştu.

    Emniyet güçleri ve belediye ekipleri tarafından kurtarılan hayvanlar, Marmaris Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk ederek veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındı.

    Muğla'da evinden kedi ve köpek ölüsü çıktı: Akıl hastanesine sevk edildi - Video

    Muğla da evinden kedi ve köpek ölüsü çıktı: Akıl hastanesine sevk edildi #1

    Evin bahçesinden 5 kamyon çöp çıkarıldı

    Evde yalnız yaşayan 74 yaşındaki H.A.’nın bahçesinden 5 kamyona yakın hurda ve birikmiş çöp ile hayvan cesetleri toplandı.

    Muğla da evinden kedi ve köpek ölüsü çıktı: Akıl hastanesine sevk edildi #2

    Yaşlı kadın akıl hastanesine sevk edildi

    İHA'nın haberine göre, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerine zorluk çıkaran yaşlı kadın emniyetteki ifadesinde tutarsızlıklar nedeniyle psikiyatrik muayene için Marmaris Devlet Hastanesine götürüldü. Yaşlı kadın buradan Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine polis eşliğinde ambulans ile sevk edildi.

    Muğla da evinden kedi ve köpek ölüsü çıktı: Akıl hastanesine sevk edildi #3

    Muğla da evinden kedi ve köpek ölüsü çıktı: Akıl hastanesine sevk edildi #4


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