Muğla'da firari FETÖ'cü yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, FETÖ üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı evde yakalandı.
- AA
- 12.04.2021 - 17:03
- Güncelleme : 12.04.2021 - 17:13
Muğla Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç'nin ilçede olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Taşyaka Mahallesi'ndeki saklandığı evde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.