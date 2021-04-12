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    Muğla'da firari FETÖ'cü yakalandı

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde, FETÖ üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı evde yakalandı.
    • AA
    • 12.04.2021 - 17:03
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 17:13
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    Muğla'da firari FETÖ'cü yakalandı

    Muğla Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç'nin ilçede olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Taşyaka Mahallesi'ndeki saklandığı evde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

    Muğla da firari FETÖ cü yakalandı #1

    Muğla da firari FETÖ cü yakalandı #2

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