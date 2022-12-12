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    Muğla'da fırtınaya dayanamayan dev katamaran işletmelere çarptı

    Bodrum’da fırtına ile sürüklenen dünyaca ünlü yüzer disko katamaran işletmelere çarptı. İşletmelere zarar veren dev katamaranda da hasar meydana geldi.
    • 12.12.2022 - 02:33
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    Muğla'da fırtınaya dayanamayan dev katamaran işletmelere çarptı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar ve fırtına, gün boyu etkisini sürdürdü.

    Dünyaca ünlü katamaran, öğle saatlerinde sürüklenerek işletmelere yaklaştı.

    Katamaran işletmelere çarptı

    Akşam saatlerinde tonozdan ayrılan yüzer disko, Kumbahçe'de faaliyet gösteren işletmelere zarar vererek sürüklenmeye başladı. İskelelere, işletme duvarlarına ve işletmelerin tentelerine zarar verdikten sonra dondurmacının terasına çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle dondurmacının tentesi yıkıldı. Hemen yan taraftaki otelin de deniz kenarındaki korkuluğu yıkıldı, bazı iskeleler zarar gördü. Olayda yüzer disko katamaran da hasar aldı. Olay yerine Sahil Güvenlik Ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede çalışma başlattı.

    "Can tehlikemiz var, nasıl evde duracağız, bu kış günü nereye gidelim?"

    İHA'nın haberine göre, evinde uyurken bir anda büyük bir gürültüyle uyanan Tahir Baştaş isyan ederek, “Uyuyordum, bir anda gürültü koptu, korkup zorla yataktan kalktım. Koca katamaran evimin önünde büyük bir tehlike, normalde buraya bağlanmaz. Can tehlikemiz var, nasıl evde duracağız, bu kış günü nereye gidelim?” dedi.

    Muğla da fırtınaya dayanamayan dev katamaran işletmelere çarptı #1


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