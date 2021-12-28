Muğla’da halı saha maçında fenalaştı, kurtarılamadı
Halı saha maçında fenalaşarak hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki adam, hayatını kaybetti. 2 çocuk babasının kalp krizi nedeniyle vefat ettiği düşünülüyor.
- İHA
- 28.12.2021 - 08:52
45 yaşındaki Fikri Akkaya, Muğla'nın Ula ilçesi Kızılyaka Mahallesi’nde dün akşam 19.00 ile 20.00 saatleri arasında oynanan halı saha maçında fenalaştı.
Akkaya’yı gören arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
KALP KRİZİ İHTİMALİ
Hastaneye kaldırılan Akkaya tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Aksaz'da çalışan evli ve 2 çocuk sahibi Akkaya'nın kalp krizi nedeniyle vefat ettiği düşünülüyor.