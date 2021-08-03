Muğla'da hayvanları korumak için deniz kenarına götürdüler

Milas'a bağlı Çökertme Mahallesi'nde yangın ilerleyince vatandaşlar, hayvanları sahil kenarına götürerek korumaya aldı.

Türkiye'de çıkan yangınlara karşı devlet ve vatandaş seferber olmuş durumda.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi'nde alevlerin yerleşim yerlerine ilerlemesi sonucu, yöre halkı büyükbaş hayvanları deniz kenarlarına götürerek korumaya çalışıyor.

Pek çok noktasında çıkan yangınlarla mücadele hem havadan hem de karadan devam ediyor.

MAHALLE SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

İlk olarak 28 Temmuz’da çıkan yangın nedeniyle pek çok çiftlik ve yaban hayvanı da telef oldu. Alevlerin sabah saatlerinde Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi’ne ulaşmasıyla birlikte mahalle boşaltıldı.

Gece saatleri olması nedeniyle havadan müdahalenin yapılamadığı bölgede yangına karadan müdahale devam ediyor. Boşaltılan mahallede vatandaşlar ise özellikle büyükbaş hayvanların yangından etkilenmemesi amacıyla sahile getirdi.

Tamamen tahliye edilen mahallede büyükbaş hayvanlar da getirildikleri sahilde güvene alınmış oldu.

Öte yandan bölgeye girişler jandarma tarafından kapatıldı.



