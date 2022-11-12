Petrol
95.78
2.25%
Euro
19.2202
1.95%
Dolar
18.5449
0.30%
Altın
1.054
1.05%
Borsa
4456
0.00%
Bitcoin
322.498
1.01%
BTXN Coin
6.47
-11.73%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 15 C

    Muğla'da hazine avcıları jandarmadan kaçamadı

    Muğla'nın Yatağan ilçesinde kaçak kazı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.
    • 12.11.2022 - 21:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da hazine avcıları jandarmadan kaçamadı

    Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi Gökbeldağı mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 2 kişiyi gözaltına aldı.

    Alet edevatlara el koyuldu

    İHA'nın haberie göre, yapılan aramada 2 adet cep telefonu, 1 adet jeneratör, 4 adet hilti, 8 adet hiltiye takılan kırıcı demir uç, 1 adet demir kanca, 1 adet yaklaşık 10 metre uzunluğunda gri renkli elektrik kablosu, 1 adet yaklaşık 3-4 metre uzunluğunda kırmızı-beyaz renkli elektrik kablosu, 1 adet 3 metre uzunluğunda tahta merdiven, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet patlayıcı maddede kullanmak için köpük, yaklaşık 4 kilogram şeker gübresi ve pudra şekeri ile elde edildiği değerlendirilen toz patlayıcı madde, 5 adet siyah renk boru ele geçirildi.

    Olayla ilgili A.D. ve İ.D. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı.

    Muğla da hazine avcıları jandarmadan kaçamadı #1

    Muğla da hazine avcıları jandarmadan kaçamadı #2

    Muğla da hazine avcıları jandarmadan kaçamadı #3


    Aydos Ormanı’nda PKK'lı teröristin yaktığı ormanlık alanın son hali görüntülendi
    Yaşam

    Aydos Ormanı’nda PKK'lı teröristin yaktığı ormanlık alanın son hali görüntülendi

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    e-Devlet'ten öğrenci belgesi nasıl alınır?
    Eğitim

    e-Devlet'ten öğrenci belgesi nasıl alınır?

    Görüş Bildir