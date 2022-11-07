Muğla'da iki araç sürüye çarptı: 12 küçükbaş hayvan telef oldu

Muğla'da iki araç sürüye çarptı: 12 küçükbaş hayvan telef oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarptığı 12 küçükbaş hayvan telef oldu.

Muğla-Fethiye karayolu Çiftlik mevkiinde yola çıkan küçükbaş hayvan sürüsüne otomobil ve kamyonet çarptı.

Sağlık ekipleri sevk edildi

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.





12 küçük baş telef oldu

İHA'nın haberine göre, kazada 11 koyun ile bir keçinin telef olduğu tespit edildi. Araçlarda hasar oluşan kazadan sürücüler ise yara almadan kurtuldu.

Muğla'da iki araç sürüye çarptı: 12 küçükbaş hayvan telef oldu - Video





