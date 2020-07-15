Muğla'da İngiliz turistler kırmızı halı ile karşılandı

Dalaman ilçesine İngiltere'den gelen turist kafilesi kırmızı halıyla karşılandı. Korona tedbirleri kapsamında işlemleri tamamlanan turistler otellerine yerleşti.

İngiltere ve Türkiye arasında koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşlar yeniden başladı.

Muğla YDA Dalaman Havalimanı'na gelen 154 kişilik kafile için karşılama töreni düzenlendi. Uçaktan inen yolcular havalimanı yetkilileri tarafından kırmızı halıda, alkışlarla karşılandı.

Alınan tedbirler kapsamında İngiliz turistler, işlemlerinin ardından konaklayacakları otellere geçti.

İNGİLTERE'DEN GELEN İLK KAFİLE

YDA Dalaman Havalimanı Operasyon ve İş Geliştirme Direktörü Ahmet Orçun Songur, İngiltere'den Türkiye'ye gelen ilk charter seferinin Dalaman Havalimanına yapıldığını söyledi.

Muğla'nın İngiltere pazarında Türkiye'de birinci sırada olduğunu belirten Songur, "Türkiye'ye gelen ilk uçağı karşılamak, bu nedenle bizim için gurur verici. Biz de havalimanında tüm tedbirleri aldık." dedi.

KASIM AYININ İLK HAFTASINA KADAR SÜRECEK

İlk uçağın 154 yolcuyla indiğini, bunun sevindirici olduğunu vurgulayan Songur, bugün İngiltere'den iki uçak daha geleceğini, uçuşların da kasımın ilk haftasına kadar devam edeceğini dile getirdi.