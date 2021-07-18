Muğla'da Jandarma ve MİT'ten FETÖ operasyonu
Muğla Marmaris'te MİT ve jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, Yunanistan'ın Simi Adası'na motor yatla kaçmaya çalışan 1'i kadın 3 FETÖ şüphelisi ile 4 organizatör yakalandı.
- DHA
- 18.07.2021 - 17:30
İl Jandarma Komutanlığı ve MİT ekipleri, FETÖ üyesi 1'i kadın 3 kişinin, Marmaris'in kırsal Bozburun Mahallesi'nden Yunanistan'ın Simi Adası'na motor yat ile kaçacağı bilgisine ulaştı.
3 FETÖ ŞÜPHELİSİ İLE 4 ORGANİZATÖR YAKALANDI
MİT ve jandarma ekipleri, kara yoluyla kente gelen FETÖ şüphelileri T.K., H.Ç. ve Ü.Ç.'yi dün takibe aldı. Ardından harekete geçen ekipler; T.K., H.Ç. ve Ü.Ç. ile organizatör V.Ö., S.Ö., V.Ö. ve A.Y.'yı yakaladı. 7 kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilerek, ifadeleri alındı.
"İNSAN KAÇAKÇILIĞI" SUÇUNDAN SABIKASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
FETÖ şüphelilerinin, önceki yıllarda yargılandığı, serbest bırakıldığı ve dosyalarının istinaf mahkemesinde oldukları tespit edildi. Organizatörlerden S.Ö.'nün ise 'insan kaçakçılığı' suçundan sabıkası bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.