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Muğla'da Jandarma ve MİT'ten FETÖ operasyonu

Muğla'da Jandarma ve MİT'ten FETÖ operasyonu

Muğla Marmaris'te MİT ve jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, Yunanistan'ın Simi Adası'na motor yatla kaçmaya çalışan 1'i kadın 3 FETÖ şüphelisi ile 4 organizatör yakalandı.