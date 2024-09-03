Düzensiz göçle mücadele kararlı bir şekilde devam ederken, kaçakçılar ise göçmenleri yurt dışına kaçırmak için her yolu deniyor..
Son olarak Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında durdurulan bir lüks yattan 44 kaçak göçmen çıktı..
Muğla İl Jandarma Komutanlığının koordinesinde, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin müşterek operasyonu ile Yunanistan’a yasadışı yollardan düzensiz göçmenlerin turist kimliğinde kaçırılacağı bilgisini aldı.
SAHİL GÜVENLİK LÜKS YATI DURDURDU
Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri belirlenen lüks yatı takibe aldı.
Denize açılan lüks yat Marmaris Orhaniye Mahallesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu.
GÖÇMENLERİ TURİST KİMLİĞİYLE KAÇIRAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Lüks yatta yapılan aramada düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalışan 3 organizatör ve yatta 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Gözaltına alınan organizatörler işlemlerini ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
44 GÖÇMEN GERİ GÖNDERİLECEK
44 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış