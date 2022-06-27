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    Muğla'da kaçak içki operasyonu: 17 bin 150 şişe ele geçirildi

    Muğla'da alınan kaçak içki ihbarı üzerine baskın yapan ekipler 17 bin 150 şişe kaçak içkiye el koydu
    • 27.06.2022 - 23:24
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    Muğla'da kaçak içki operasyonu: 17 bin 150 şişe ele geçirildi

    Muğla Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak içki bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

    17 bin 56 şişe kaçak içki

    İHA'nın haberine göre, polis ekiplerince Ölüdeniz’de bir depoya yapılan operasyonda kamyon kasasına yüklü 17 bin 56 şişe kaçak içki ele geçirildi.

    Muğla da kaçak içki operasyonu: 17 bin 150 şişe ele geçirildi #1

    Muğla da kaçak içki operasyonu: 17 bin 150 şişe ele geçirildi #2

    Muğla da kaçak içki operasyonu: 17 bin 150 şişe ele geçirildi #3


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