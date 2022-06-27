Muğla'da kaçak içki operasyonu: 17 bin 150 şişe ele geçirildi

Muğla'da alınan kaçak içki ihbarı üzerine baskın yapan ekipler 17 bin 150 şişe kaçak içkiye el koydu

Muğla Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak içki bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

17 bin 56 şişe kaçak içki



İHA'nın haberine göre, polis ekiplerince Ölüdeniz’de bir depoya yapılan operasyonda kamyon kasasına yüklü 17 bin 56 şişe kaçak içki ele geçirildi.











