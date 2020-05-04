Muğla'da kaçak yapıların yıkımı tamamlandı

Aralarında lüks otel ve villa projelerinin de olduğu 499 yapının yıkımı sona erdi.

Geçen yıl ağustos ayında Muğla'da başlatılan kaçak yapılarla mücadelede önemli yol kat edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos’ta Muğla’nın Bodrum ilçesinde kıyıları dolaşmış ve imara aykırı yapıların yıkılacağını açıklamıştı.

499 YAPI YIKILDI

Yüzlerce imar denetçisinin çalışmalarıyla Muğla genelinde 499 yapının yıkımı tamamlandı. İl genelinde imar barışına usulsüz başvuran 1500 yapının da yapı kayıt belgesinin iptal edildiği açıklandı. Bodrum kıyılarında 18 ayrı otel projesinin ve plaj işletmesinin imara ve ruhsata aykırılıklar taşıyan ünitelerinin de yıkımını gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, sadece Bodrum değil Muğla’nın diğer ilçeleri Marmaris, Fethiye, Datça, Milas, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Ula kıyılarında da imara aykırı, denizin, tabiatın doğal güzelliğini bozan yapıların da yıkıldığını dile getirdi ve, “İlçeleriyle birlikte Muğla’da 499 yapının yıkımı tamamlandı ” dedi.

"MÜCADELEMİZİ BELEDİYELERLE SÜRDÜRECEĞİZ"

Koruma çalışmalarıyla ilgili Hürriyet'e bilgi veren Bakan Kurum, “Yerel yönetimlerimizden beklentimiz imara aykırı yapılarla ilgili gerekli idari işlemi kararlılıkla yapmaları. Kaçak yapıyla mücadeleyi belediyelerimizle birlikte yürüteceğiz. Doğal güzelliklerimizi geleceğe en güzel haliyle bırakacağız. Bunun için ne gerekiyorsa bir adım geriye atmadan, en ufak bir taviz vermeden hareket ederek çalışmalarımızı gayretle sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.