Muğla'da kamyonet su kanalına girdi: 1 ölü, 1 yaralı Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin su kanalına girdiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İHA

Muğla'da Emin Anter Bulvarı’nda, Bodrum istikametine gelen kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, su kanalına girdi ardından kanal üzerindeki küçük köprüye çarptı.

Araçta sıkışan yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kamyonetin hurdaya döndüğü kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Ergün Geçgel ve Kaan S. isimli yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılıp ambulanslara alındı, ardından hastaneye kaldırıldı.

Bir kişi kurtarılamadı

50 yaşındaki Ergün Geçgel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Geçgel'in cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.