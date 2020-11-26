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    Muğla'da kayalıklarda dolaşan kadın, 20 metre yükseklikten düştü

    Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kayalıkların üzerinde dolaşırken dengesini kaybeden kadın, yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
    • DHA
    • 26.11.2020 - 04:11
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    Muğla'da kayalıklarda dolaşan kadın, 20 metre yükseklikten düştü

     

    Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi yakınlarındaki kayalıklarda gezinirken dengesini kaybeden kadın ve ismi henüz öğrenilemeyen kadın, 20 metre yükseklikten yuvarlanarak düştü.

    Kadının düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    AĞIR YARALI KADIN, 2 SAATLİK ÇABA İLE KURTARILDI

    Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri halatla indikleri yerden, 2 saat süren çalışma sonucu kadını ağır yaralı olarak sedyeye aldı. İpe bağlı sedye ile yukarı çıkartılan kadına ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

    Muğla da kayalıklarda dolaşan kadın, 20 metre yükseklikten düştü #1

    BİRÇOK YERİNDE KIRIK VAR

    Ağır yaralanan kadın ardından ambulansla Köycegiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalça, burun ve kaburga kemiklerinde kırıklar olduğu belirlenen kadın yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Muğla da kayalıklarda dolaşan kadın, 20 metre yükseklikten düştü #2

    Muğla da kayalıklarda dolaşan kadın, 20 metre yükseklikten düştü #3

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