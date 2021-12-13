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Muğla'da kaybolan iki vatandaştan iyi haber geldi

Muğla'da kaybolan iki vatandaştan iyi haber geldi

Mantar toplamak amacıyla ormana giden 4 kişiden 2'si kayboldu. Arama ve kurtarma çalışmaları için harekete geçen yetkililer, bir kişiyi arazide bulduğunu diğerinin de evine gittiğini bildirdi.