Muğla'da kaybolan iki vatandaştan iyi haber geldi
Mantar toplamak amacıyla ormana giden 4 kişiden 2'si kayboldu. Arama ve kurtarma çalışmaları için harekete geçen yetkililer, bir kişiyi arazide bulduğunu diğerinin de evine gittiğini bildirdi.
- İHA
- 13.12.2021 - 22:17
- Güncelleme : 13.12.2021 - 22:47
Muğla’nın Menteşe ilçesinde ilginç anlar yaşandı.
Düğerek Mahallesi'ndeki sık çam ormanlarının bulunduğu alana mantar toplamaya giden biri kadın 4 kişiden 2'si kayboldu.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine kayıp ihbarında bulunulması üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar arama çalışması başlattı.
Muğla'da kaybolan iki vatandaştan iyi haber geldi VİDEO
ARAZİDE BULUNAN VATANDAŞ TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI
Yaklaşık 2 saat süren arama çalışması sonrasında kayıp olarak bildirilen Cemile Messiz'in patika yollardan Düğerek Mahallesi'ndeki evine gittiği ortaya çıktı.
Ergül Kan isimli vatandaş ise sarp bir arazide bulundu.
Vatandaş tedbir amaçlı Menteşe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.