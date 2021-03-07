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    Muğla'da kek paketinde uyuşturucu bulundu

    Milas ilçesinde narkotik ekipleri tarafından teknik takibe alınan bir kişi uyuşturucu madde ile yakalandı.
    • İHA
    • 07.03.2021 - 23:33
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    Muğla'da kek paketinde uyuşturucu bulundu

    Muğla’nın Milas ilçesine il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi edinen Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekipleri, şüpheliyi teknik takibe aldı.

    KEK PAKETİNDE UYUŞTURUCU YAKALANDI

    Milas sınırları içerisine giriş yapan şüpheli B.K.’nin aracında ve üzerinde yapılan aramada kek paketine gizlenmiş bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

    Uyuşturucu madde ticareti yapma suçu kapsamında gözaltına alınan B.K.’nın emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Muğla da kek paketinde uyuşturucu bulundu #1

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