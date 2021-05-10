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    Muğla'da kısıtlamada kumar oynayan 16 kişiye 77 bin TL ceza

    Muğla'nın Menteşe ilçesinde, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak kıraathanede kumar oynayan 16 kişiye, 76 bin 880 TL para cezası uygulandı.
    • DHA
    • 10.05.2021 - 20:54
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    Muğla'da kısıtlamada kumar oynayan 16 kişiye 77 bin TL ceza

    Muğla İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Menteşe’nin Şeyh Mahallesi İkizler Sokak’taki bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

    16 KİŞİYE 77 BİN LİRA CEZA

    Ekiplerce adrese yapılan baskında, kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu. Öte yandan, 16 kişiye  koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten  ve kumar oynama gerekçesiyle toplam 76 bin 880 lira para ceza kesildi.

    Kıraathane sahibi hakkında, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.

    Muğla da kısıtlamada kumar oynayan 16 kişiye 77 bin TL ceza #1

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