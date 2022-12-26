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    Muğla'da kontrolden çıkan araç 15 metrelik şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, kazada 2 kişi yaralandı.
    • 26.12.2022 - 03:23
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    Muğla'da kontrolden çıkan araç 15 metrelik şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

    Muğla'da Değirmenler mevkisinde, M.K. idaresindeki 16 L 8424 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

    15 metrelik şarampole yuvarlandı

    Yaklaşık 15 metre yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekibi, kaza yerine geldi.

    Muğla da kontrolden çıkan araç 15 metrelik şarampole yuvarlandı: 2 yaralı #1

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre, ekiplerce ambulansa alınan M.K. ve Ç.Y. isimli yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

    Ağır hasar alan araç ise vinç yardımıyla kurtarıldı.

    Muğla da kontrolden çıkan araç 15 metrelik şarampole yuvarlandı: 2 yaralı #2


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