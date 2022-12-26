Muğla'da kontrolden çıkan araç 15 metrelik şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, kazada 2 kişi yaralandı.
- 26.12.2022 - 03:23
Muğla'da Değirmenler mevkisinde, M.K. idaresindeki 16 L 8424 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
15 metrelik şarampole yuvarlandı
Yaklaşık 15 metre yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekibi, kaza yerine geldi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İHA'nın haberine göre, ekiplerce ambulansa alınan M.K. ve Ç.Y. isimli yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Ağır hasar alan araç ise vinç yardımıyla kurtarıldı.