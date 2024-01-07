Muğla'da korkunç olay! Sahilde başı olmayan bir ceset bulundu Bodrum ilçesinde sahilde yürüyüş yapanlar, ceset görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.

DHA

Muğla'da korkunç bir olay yaşandı..

Bodrum ilçesi İslamhaneleri Mahallesi Bağla mevkii Bankevler Sitesi önündeki sahilde yürüyüş yapanlar, bir ceset görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar sonrası sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Başı olmayan bir ceset bulundu

Yapılan incelemede cesedin başının ve bazı uzuvlarının olmadığı belirlendi. Yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan bir göçmene ait olduğu tahmin edilen ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)