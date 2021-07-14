Muğla'da 10 dönüm alanda çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahaleleri sonucunda söndürüldü.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle iş yerlerine doğru yayılan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgeden edinilen bilgiye göre, Konacık Mahallesi Beylikkırları mevkisinde otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Sert rüzgarla birlikte hızla büyüyen yangın, geniş bir alana yayıldı. Yangın ihbarı alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına farklı noktalardan müdahale etti.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Bölgedeki işyerlerine de yaklaşan alevleri söndürmek için vatandaşlar da yoğun uğraş verdi. 112 Acil Sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmasına karşı bölgede hazır bekledi. Bölgeye daha sonra Bodrum Orman İşletme Şefliği ekipleri de geldi.

Muğla'da meydana gelen yangın söndürüldü VİDEO

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SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Bölgedeki bir işyerine ait keresteleri saran alevler de uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yığın halindeki keresteler, bir ekskavatörün kepçesiyle karıştırılarak soğutma çalışması yapıldı.

Yaklaşık 10 dönüm alanda etkili olan yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme yapıldı.



