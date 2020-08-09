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- Muğla'da motosiklet kazası: 1 ölü
Muğla'da motosiklet kazası: 1 ölü
Datça ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü Mustafa Daban, yaşamını yitirdi.
- DHA
- 09.08.2020 - 18:29
Muğla'da, Datça- Marmaris yolunun 25'inci kilometresinde, Datça'nın kırsal Emecik Mahallesi'ndeki yakınının kına gecesine katılan Mustafa Daban, etkinliğin ardından evine dönmek için yola çıktı.
Mustafa Daban yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Sürücü Daban, motosikletten düşerek yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazada sürücü Daban, ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Daban, Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.