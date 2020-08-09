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    Muğla'da motosiklet kazası: 1 ölü

    Datça ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü Mustafa Daban, yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 09.08.2020 - 18:29
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    Muğla'da motosiklet kazası: 1 ölü

     

    Muğla'da, Datça- Marmaris yolunun 25'inci kilometresinde, Datça'nın kırsal Emecik Mahallesi'ndeki yakınının kına gecesine katılan Mustafa Daban, etkinliğin ardından evine dönmek için yola çıktı.

    Mustafa Daban yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Sürücü Daban, motosikletten düşerek yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazada sürücü Daban, ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Daban, Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

    Muğla da motosiklet kazası: 1 ölü #1

    Muğla da motosiklet kazası: 1 ölü #2

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