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    Muğla'da muhtar tankerle su dağıttı

    Muğla'da sular kesilince vatandaşlar tankerlerden su doldurdu. Çırkan Mahallesi'nin muhtarı Coşkun Ünlü ise vatandaşa su dağıtarak yardımcı oldu.
    • 19.07.2022 - 02:10
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    Muğla'da muhtar tankerle su dağıttı

    Muğla Bodrum’un Çırkan Mahallesi’nde birkaç gündür su kesintisi yaşandı.

    Muhtar su dağıttı

    Yaşanan kesintilerin ardından mahallenin muhtarı Coşkun Ünlü, yangınla mücadele için mahalleye aldığı tankerle cadde ve sokaklarda su dağıttı.

    Muğla da muhtar tankerle su dağıttı #1

    Vatandaşlar davranışı için teşekkür etti

    Ellerine damacana ve kapları alan vatandaşlar, tankerden su doldurup evlerine götürürken ilginç görüntüler oluştu. Mahalle sakinleri, muhtar Coşkun Ünlü’ye teşekkür etti.

    İHA'nın haberine göre Coşkun Ünlü, su kesintileri sonrası mahalle sakinlerinden gelen talep üzerine tankerle su dağıttığını söyledi.

    Muğla da muhtar tankerle su dağıttı #2

    Muğla da muhtar tankerle su dağıttı #3


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