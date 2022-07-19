Muğla'da muhtar tankerle su dağıttı
Muğla'da sular kesilince vatandaşlar tankerlerden su doldurdu. Çırkan Mahallesi'nin muhtarı Coşkun Ünlü ise vatandaşa su dağıtarak yardımcı oldu.
- 19.07.2022 - 02:10
Muğla Bodrum’un Çırkan Mahallesi’nde birkaç gündür su kesintisi yaşandı.
Muhtar su dağıttı
Yaşanan kesintilerin ardından mahallenin muhtarı Coşkun Ünlü, yangınla mücadele için mahalleye aldığı tankerle cadde ve sokaklarda su dağıttı.
Vatandaşlar davranışı için teşekkür etti
Ellerine damacana ve kapları alan vatandaşlar, tankerden su doldurup evlerine götürürken ilginç görüntüler oluştu. Mahalle sakinleri, muhtar Coşkun Ünlü’ye teşekkür etti.
İHA'nın haberine göre Coşkun Ünlü, su kesintileri sonrası mahalle sakinlerinden gelen talep üzerine tankerle su dağıttığını söyledi.