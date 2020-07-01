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    Muğla'da ormanlık alan yandı

    Yangın kontrol altına alınırken 2 hektar alan kül oldu.
    • AA
    • 01.07.2020 - 17:37
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    Muğla'da ormanlık alan yandı #1

    Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

    Karadere Mahallesi Özlen Çayı mevkisindeki alanda çıkan yangın için ekipler harekete geçti.

    Yangına havadan 2 helikopter, karadan 10 arazöz, 2 yangına ilk müdahale aracı, itfaiye ekipleri ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi.

    2 HEKTAR ALAN ZARA GÖRDÜ

    Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

    Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü VİDEO

    Muğla'da ormanlık alan yandı #2

    Muğla'da ormanlık alan yandı #3

    Muğla'da ormanlık alan yandı #4

    Muğla'da ormanlık alan yandı #5

    Muğla'da ormanlık alan yandı #6

    Muğla'da ormanlık alan yandı #7

    Muğla'da ormanlık alan yandı #8

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