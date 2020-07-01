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- Muğla'da ormanlık alan yandı
Muğla'da ormanlık alan yandı
Yangın kontrol altına alınırken 2 hektar alan kül oldu.
- AA
- 01.07.2020 - 17:37
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Karadere Mahallesi Özlen Çayı mevkisindeki alanda çıkan yangın için ekipler harekete geçti.
Yangına havadan 2 helikopter, karadan 10 arazöz, 2 yangına ilk müdahale aracı, itfaiye ekipleri ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi.
2 HEKTAR ALAN ZARA GÖRDÜ
Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü VİDEO