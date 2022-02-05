Muğla'da PKK terör örgütü üyeleri, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK terör örgütü üyeleri ve iki organizatör Terörle Mücadele ekiplerince kıs kıvrak yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar sahilinden deniz yoluyla Yunanistan'ın Kos adasına kaçmak üzere olan 2 PKK terör örgütü üyesi ve 2 organizatör, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonla sahilden tekneye binerken yakalandı.

2 TERÖRİST VE 2 ORGANİZATÖR GÖZALTINA ALINDI

Üzerlerinde çok sayıda tabanca mermisi ve döviz bulunan 2 terörist ve 2 organizatör gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.N., ve S.Y., isimli teröristler ve A.A., ile S.Ç., organizatörler tutuklandı.



