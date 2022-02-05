Muğla'da PKK terör örgütü üyeleri, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK terör örgütü üyeleri ve iki organizatör Terörle Mücadele ekiplerince kıs kıvrak yakalandı.
- İHA
- 05.02.2022 - 02:26
Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar sahilinden deniz yoluyla Yunanistan'ın Kos adasına kaçmak üzere olan 2 PKK terör örgütü üyesi ve 2 organizatör, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonla sahilden tekneye binerken yakalandı.
2 TERÖRİST VE 2 ORGANİZATÖR GÖZALTINA ALINDI
Üzerlerinde çok sayıda tabanca mermisi ve döviz bulunan 2 terörist ve 2 organizatör gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.N., ve S.Y., isimli teröristler ve A.A., ile S.Ç., organizatörler tutuklandı.