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    Muğla'da PKK terör örgütü üyeleri, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK terör örgütü üyeleri ve iki organizatör Terörle Mücadele ekiplerince kıs kıvrak yakalandı.
    • İHA
    • 05.02.2022 - 02:26
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    Muğla'da PKK terör örgütü üyeleri, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

    Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar sahilinden deniz yoluyla Yunanistan'ın Kos adasına kaçmak üzere olan 2 PKK terör örgütü üyesi ve 2 organizatör, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonla sahilden tekneye binerken yakalandı.

    2 TERÖRİST VE 2 ORGANİZATÖR GÖZALTINA ALINDI

    Üzerlerinde çok sayıda tabanca mermisi ve döviz bulunan 2 terörist ve 2 organizatör gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.N., ve S.Y., isimli teröristler ve A.A., ile S.Ç., organizatörler tutuklandı.

    Muğla da PKK terör örgütü üyeleri, Yunanistan a kaçarken yakalandı #1


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