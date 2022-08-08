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    Muğla'da sağanağa aldırmadan güreştiler

    Kavaklıdere'de 28. düzenlenen Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri sağanak altında yapıldı. Başpehlivan ise Fatih Atlı oldu.
    • 08.08.2022 - 02:27
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    Muğla'da sağanağa aldırmadan güreştiler

    Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi Yerküpe Yaylası'nda düzenlenen güreşlere, farklı kategorilerde 26'sı başpehlivan 274 güreşçi katıldı.

    Sağanağın altında güreştiler

    Pehlivanlar, karşılaşmalar sırasında etkili olan sağanak altında güreşti. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı etkinlikle vatandaşlar yağmurdan sandalye, şemsiye, naylon poşet ve kilimlerle korunmaya çalıştı.

    Muğla da sağanağa aldırmadan güreştiler #1

    Fatih Atlı başpehlivan

    Güreşlerde, Fatih Atlı ile Mehmet Yeşilyeşil arasındaki başpehlivanlık müsabakasını Atlı kazandı.

    Güreş ağalığını 200 bin liraya iş insanı Sezer Tomay aldı.

    Muğla da sağanağa aldırmadan güreştiler #2

    Ata sporune destek

    AA'nın haberine göre, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, yağmura rağmen seyir zevki yüksek mücadelelerin yaşandığını söyledi.

    Demir, ata sporu güreşe destek vermek ve yaşatmak için mücadele ettiklerini dile getirdi.

    Muğla da sağanağa aldırmadan güreştiler #3


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