Muğla'da sağanağa aldırmadan güreştiler
Kavaklıdere'de 28. düzenlenen Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri sağanak altında yapıldı. Başpehlivan ise Fatih Atlı oldu.
- 08.08.2022 - 02:27
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi Yerküpe Yaylası'nda düzenlenen güreşlere, farklı kategorilerde 26'sı başpehlivan 274 güreşçi katıldı.
Sağanağın altında güreştiler
Pehlivanlar, karşılaşmalar sırasında etkili olan sağanak altında güreşti. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı etkinlikle vatandaşlar yağmurdan sandalye, şemsiye, naylon poşet ve kilimlerle korunmaya çalıştı.
Fatih Atlı başpehlivan
Güreşlerde, Fatih Atlı ile Mehmet Yeşilyeşil arasındaki başpehlivanlık müsabakasını Atlı kazandı.
Güreş ağalığını 200 bin liraya iş insanı Sezer Tomay aldı.
Ata sporune destek
AA'nın haberine göre, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, yağmura rağmen seyir zevki yüksek mücadelelerin yaşandığını söyledi.
Demir, ata sporu güreşe destek vermek ve yaşatmak için mücadele ettiklerini dile getirdi.