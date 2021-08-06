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    Muğla'da şiddetli rüzgar yangını tekrar başlattı

    Birçok yerde orman yangınlarını karşı söndürme işlemleri devam ederken, Köyceğiz ilçesinde alevler yeniden yükselmeye başladı.
    • İHA
    • 06.08.2021 - 06:32
    • Güncelleme : 06.08.2021 - 06:38
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    Muğla'da şiddetli rüzgar yangını tekrar başlattı

    Türkiye, günlerdir orman yangınları ile havadan ve karadan mücadele ediyor.

    Yangının olduğu bölgelerden vatandaşlar tahliye edilirken, çalışmalara gece gündüz devam ediliyor.

    YANGIN TEKRAR BAŞLADI

    Gece Muğla Köyceğiz’de, rüzgarın şiddetlenmesi alevleri beraberinde getirdi. Dağlık alandan yükselen alevler havayı aydınlattı.

    Köyceğiz ilçesinde 1 hafta önce başlayan orman yangınları Çayhisar ve Sazak mahallelerinde devam etti.

    Muğla da şiddetli rüzgar yangını tekrar başlattı #1

    KARADAN MÜDAHALE ZORLAŞTI

    İki mahalle arasında öğleden sonra tekrar alevlenen yangın akşama doğru rüzgarın ters esmesiyle şiddetini arttırdı.

    Gün battıktan sonra da alevlerin daha görünür hale geldiği bölgede hava kararmasıyla yangın uçağının müdahalesi son buldu.

    Dağlık alanın sarp noktalarında devam eden yangına karadan müdahale zorlaştı.

    Muğla da şiddetli rüzgar yangını tekrar başlattı #2

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