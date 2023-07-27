Muğla'da silahlı ve satırlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan silahlı ve satırlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

İHA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Tepe Mahallesi Belediye Yat Limanı bölgesinde gece saatlerinde, alkollü oldukları iddia edilen 5 kişilik arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

Kavgada silahlar patladı

Tartışma kısa sürede silahlı ve satırlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.A. (40) yanında bulundurduğu silahla çevreye 6 el ateş etti.

M.A.'nın silahından çıkan kurşunların hedefi olan T.T. (18) ve İ.Ö. (21) yaralandı. M.A. daha sonra aynı silahı kendi başına dayayarak tetiği çekti.

İki kişi olay yerinde can verdi

Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri T.T ve M.A.'nın olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini tespit etti.

Yaralı İ.Ö. ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alındılar

Polis ekipleri tarafından olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alınırken, hayatlarını kaybeden şahsıların cansız bedenleri gerekli olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.