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    Muğla'da soba bacasına düşen yavru kedi kurtarıldı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde soba bacasından aşağı düşen yavru ked, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.
    • İHA
    • 09.07.2020 - 03:46
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    Muğla'da soba bacasına düşen yavru kedi kurtarıldı

    Muğla'nın Bodrum ilçesi, Cevat Şakir Mahallesi Zerdali sokakta Ayhan Atılgan evin bacasının içerisinden kedi sesi geldiğini duydu. Çatıya çıkan Atılgan el feneriyle bacanın içerisinde kedi olduğunu gördü.

    KEDİYİ ÇIKARAMADI, İTFAİYEYİ ÇAĞIRDI

    Önce kediyi çıkarmak için uzun süre çaba sarf eden ev sahibi bir türlü kediyi çıkaramayınca Bodrum İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Çatıya çıkan itfaiye ekipleri bacanın üzerinde bulunan beton blok kaldırdı.

    Muğla'da soba bacasına düşen yavru kedi kurtarıldı

    YARIM SAATLİK ÇABAYLA KURTARILDI

    Yavru kediyi çıkarmak için halat kullanan ekip, birkaç birkaç denemeden sora kedinin boynuna halatı geçirmeyi başardı. Yarım saat boyunca ter döken ekipler yavru kediyi sağ salim kurtardı.

    EV SAHİBİ, ADINI "YARAMAZ" KOYDU

    Kediyi kurtaran itfaiye ekiplerinin sevinci yüzlerinden okunurken, ev sahibi Atılgan ise kedinin ismini “yaramaz” koydu.

    Muğla'da soba bacasına düşen yavru kedi kurtarıldı #1

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