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Muğla'nın Bodrum ilçesinde soba bacasından aşağı düşen yavru ked, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi, Cevat Şakir Mahallesi Zerdali sokakta Ayhan Atılgan evin bacasının içerisinden kedi sesi geldiğini duydu. Çatıya çıkan Atılgan el feneriyle bacanın içerisinde kedi olduğunu gördü.

KEDİYİ ÇIKARAMADI, İTFAİYEYİ ÇAĞIRDI

Önce kediyi çıkarmak için uzun süre çaba sarf eden ev sahibi bir türlü kediyi çıkaramayınca Bodrum İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Çatıya çıkan itfaiye ekipleri bacanın üzerinde bulunan beton blok kaldırdı.

Muğla'da soba bacasına düşen yavru kedi kurtarıldı

YARIM SAATLİK ÇABAYLA KURTARILDI

Yavru kediyi çıkarmak için halat kullanan ekip, birkaç birkaç denemeden sora kedinin boynuna halatı geçirmeyi başardı. Yarım saat boyunca ter döken ekipler yavru kediyi sağ salim kurtardı.

EV SAHİBİ, ADINI "YARAMAZ" KOYDU

Kediyi kurtaran itfaiye ekiplerinin sevinci yüzlerinden okunurken, ev sahibi Atılgan ise kedinin ismini “yaramaz” koydu.