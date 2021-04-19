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    Muğla'da tarihi eserleri satmaya çalışan kişi suçüstü yakalandı

    Milas ilçesinde elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmaya çalışan bir kişi jandarma ekipleri suçüstü yaptı.
    • İHA
    • 19.04.2021 - 22:58
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    Muğla'da tarihi eserleri satmaya çalışan kişi suçüstü yakalandı

    Milas’ın Akkent Mahallesinde ikamet eden M.E. isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışı içinde olduğu bilgisine ulaşan Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

    TARİHİ ESERLERİ SATMAYA ÇALIŞAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, eski dönemlere ait olduğu değerlendirilen 68 adet Sikke, 6 adet Mühür, 14 adet Yüzük, 4 adet tarihi obje ele geçirildi. Olay ilgili M.E. gözaltına alınırken, 2863 Sayılı Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
    Muğla da tarihi eserleri satmaya çalışan kişi suçüstü yakalandı #1

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