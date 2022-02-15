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    Muğla'da taş kokain ele geçirildi

    Muğla Marmaris otogarında Narkotik Grup Amirliği ekiplerince yapılan aramada bir şahsın üzerinde taş kokain ele geçirildi.
    • İHA
    • 15.02.2022 - 18:23
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    Muğla'da taş kokain ele geçirildi

    Marmaris Narkotik Grup Amirliği ekipler tarafından alınan bir duyu sonrası H.I. isimli şahıs şehirler Arası Otobüs Terminalinde durduruldu.

    44,29 GRAM TAŞ KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

    Adli makamlardan alınan arama kararı sonrası şahsın üzerinde yapılan aramada; 44,29 gram taş kokain ele geçirildi. H.I. isimli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edildi.

    Muğla da taş kokain ele geçirildi #1


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