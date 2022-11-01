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    Muğla'da tavuklarına saldıran köpekleri zehirleyerek öldüren kişi serbest kaldı

    Muğla Bodrum'da bir şüpheli, sokak köpeklerine zehirli yem attığını kabul ederken, adli kontrol hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
    • 01.11.2022 - 20:01
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    Muğla'da tavuklarına saldıran köpekleri zehirleyerek öldüren kişi serbest kaldı

    Muğla'nın Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi Pedasa Caddesi’nde çevre sakinleri tarafından bakılan 2 köpek, 30 Ekim'de akşam saatlerinde biri yol ortasında, diğeri kaldırımda hareketsiz bulundu.

    İhbar üzerine bölgeye gelen Bodrum Belediyesi Petbulance ekibi tarafından yapılan incelemede 2 köpeğin de öldüğü belirlendi.

    Köpeklerin zehirlendiği tespit edildi

    İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri de bölgede inceleme yaptı. Bugün sabah saatlerinde bir köpek daha aynı bölgede ölü bulundu. Köpek, Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından bölgeden alındı. Köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

    Yakalanan şüpheli: Tavuklarıma saldırdı, zehirledim

    Zehirleme olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından, pazarcılık yaptığı öğrenilen T.B. isimli kişi gözaltına alındı. Şüphelinin, ifadesinde köpekleri, tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle zehirlediğini söylediği belirtildi.

    Muğla da tavuklarına saldıran köpekleri zehirleyerek öldüren kişi serbest kaldı #1

    Serbest bırakıldı

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    DHA'nın haberine göre, ölü bulunan üçüncü köpeğin ise şüphelinin kendi köpeği olduğu kaydedildi. Öte yandan, şüpheli adliyeye sevk edildiği sırada hayvanseverler sözlü olarak tepki gösterdi.

    Muğla da tavuklarına saldıran köpekleri zehirleyerek öldüren kişi serbest kaldı #2

    Muğla da tavuklarına saldıran köpekleri zehirleyerek öldüren kişi serbest kaldı #3

    Muğla da tavuklarına saldıran köpekleri zehirleyerek öldüren kişi serbest kaldı #4

    Muğla da tavuklarına saldıran köpekleri zehirleyerek öldüren kişi serbest kaldı #5


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